МОН обнародовало информацию для абитуриентов по вступительной кампании-2020
Информация о графике и особенностях поступления обнародована на сайте МОН.
Отмечается, что регистрация электронных кабинетов для вступления в бакалаврат начнется 1 августа, прием заявлений в ЗВО продлится с 13 по 22 августа.
Вступительные экзамены и творческие конкурсы на бюджетную форму обучения пройдут с 1 по 12 августа, на контрактную форму обучения - с 13 по 22 августа.
Собеседования пройдут с 16 по 18 августа.
Рейтинговые списки поступающих на основе ВНО, творческих конкурсов и экзаменов должны быть обнародованы не позднее 12:00 27 августа.
Поэтому подача документов на бюджетную форму обучения - до 31 августа, а зачисление поступающих на бюджет - до 5 сентября.
Сообщается, что в 2020 году предполагается совместный конкурс во все гражданские государственные учебные заведения, которые подчиняются Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Минкультмолодьспорту, ГФС, ГССУ.
Абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования, могут подать 5 заявлений на бюджетную форму обучения.
В этом году установлен конкурсный балл не менее 140 баллов для отрасли знаний "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения", не менее 130 баллов на "Фармация, промышленная фармация".
Минимальный конкурсный балл на бюджет на основе полного общего среднего образования определен на уровне 125 баллов.
Отмечается, что в 2020 году принимаются сертификаты ВНО по 2017-2020 годы на бакалаврат, по Единому специальному вступительному экзамену и Единому вступительному экзамену в магистратуру - сертификаты только 2020 года.
Также на сайте МОН обнародовали информацию для поступающих из Крыма и Донбасса, перечень школ, ученики которых имеют право на сельский коэффициент, Условия приема в учреждения высшего образования в 2020 году, информация о льготах и тому подобное.
- Напомним, вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа, а заявления на вступление можно будет подавать до 22 августа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи