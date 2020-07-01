МОН обнародовало информацию для абитуриентов по вступительной кампании-2020

1 июля, 2020, 20:43

Министерство образования и науки опубликовало информационные материалы по вступительной кампании в высшие учебные заведения в 2020 году

Информация о графике и особенностях поступления обнародована на сайте МОН.

Отмечается, что регистрация электронных кабинетов для вступления в бакалаврат начнется 1 августа, прием заявлений в ЗВО продлится с 13 по 22 августа.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы на бюджетную форму обучения пройдут с 1 по 12 августа, на контрактную форму обучения - с 13 по 22 августа.

Собеседования пройдут с 16 по 18 августа.

Рейтинговые списки поступающих на основе ВНО, творческих конкурсов и экзаменов должны быть обнародованы не позднее 12:00 27 августа.

Поэтому подача документов на бюджетную форму обучения - до 31 августа, а зачисление поступающих на бюджет - до 5 сентября.

Сообщается, что в 2020 году предполагается совместный конкурс во все гражданские государственные учебные заведения, которые подчиняются Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Минкультмолодьспорту, ГФС, ГССУ.

Абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования, могут подать 5 заявлений на бюджетную форму обучения.

В этом году установлен конкурсный балл не менее 140 баллов для отрасли знаний "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения", не менее 130 баллов на "Фармация, промышленная фармация".

Минимальный конкурсный балл на бюджет на основе полного общего среднего образования определен на уровне 125 баллов.

Отмечается, что в 2020 году принимаются сертификаты ВНО по 2017-2020 годы на бакалаврат, по Единому специальному вступительному экзамену и Единому вступительному экзамену в магистратуру - сертификаты только 2020 года.

Также на сайте МОН обнародовали информацию для поступающих из Крыма и Донбасса, перечень школ, ученики которых имеют право на сельский коэффициент, Условия приема в учреждения высшего образования в 2020 году, информация о льготах и тому подобное.

Напомним, вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа, а заявления на вступление можно будет подавать до 22 августа.

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