Немецкий клуб хочет продлить аренду конкурента Зинченко в "Манчестер Сити"
3 июля, 2020, 13:47
Немецкий "Лейпциг" стремится оставить левого защитника английского "Манчестер Сити" Ангелиньо на следующий сезон
Об этом сообщает Kicker .
Между "Манчестер Сити" и "Лейпцигом" уже ведутся переговоры по поводу такой возможности.
23-летний Ангелиньо в нынешнем сезоне провел за "Лейпциг" 16 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Права на испанца принадлежат "Манчестер Сити", он, как и Александр Зинченко, играет на левом фланге обороны.
- 15 мая стало известно, что конкурент Александра Зинченко в "Манчестер Сити" испанец Ангелиньо не хочет возвращаться в Англию по аренде в немецком "Лейпциге" .
- 4 июня сообщалось, что "Лейпциг" не намерен продлевать аренду испанского защитника Ангелиньо , который является конкурентом Александра Зинченко в английском "Манчестер Сити".
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