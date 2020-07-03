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Espreso.tvСпортНемецкий клуб хочет продлить аренду конкурента Зинченко в "Манчестер Сити"

Немецкий клуб хочет продлить аренду конкурента Зинченко в "Манчестер Сити"


фото: Getty Images
Немецкий "Лейпциг" стремится оставить левого защитника английского "Манчестер Сити" Ангелиньо на следующий сезон

Об этом сообщает Kicker .

Между "Манчестер Сити" и "Лейпцигом" уже ведутся переговоры по поводу такой возможности.

23-летний Ангелиньо в нынешнем сезоне провел за "Лейпциг" 16 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Права на испанца принадлежат "Манчестер Сити", он, как и Александр Зинченко, играет на левом фланге обороны.

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