Немецкий клуб хочет продлить аренду конкурента Зинченко в "Манчестер Сити"

3 июля, 2020, 13:47

Немецкий "Лейпциг" стремится оставить левого защитника английского "Манчестер Сити" Ангелиньо на следующий сезон

Об этом сообщает Kicker .

Между "Манчестер Сити" и "Лейпцигом" уже ведутся переговоры по поводу такой возможности.

23-летний Ангелиньо в нынешнем сезоне провел за "Лейпциг" 16 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Права на испанца принадлежат "Манчестер Сити", он, как и Александр Зинченко, играет на левом фланге обороны.