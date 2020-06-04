"Манчестер Сити" вернет конкурента украинского футболиста Зинченко из аренды
Об этом сообщает Bild .
По словам главного тренера "Лейпцига" Юлиана Нагельсманна, клубу придется избавиться от нескольких арендованных футболистов, чтобы получить приобрести новых игроков.
"Мне кажется, мы останемся в топ-4 по итогам нынешней бундеслиги и попадем в Лигу чемпионов. Однако, даже при таком раскладе, мы вряд ли выкупим Шика и Анхелиньо. У нас строгий план и бюджет, которого нужно придерживаться. Если мы не будем избавляться от футболистов, то не сможем пригласить новых ", - сказал Нагельсманн.
23-летний Ангелиньо в нынешнем сезоне сыграл 8 матчей в чемпионате Германии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Права на испанца принадлежат "Манчестер Сити", он, как и Александр Зинченко, играет на левом фланге обороны.
- Напомним, 15 мая Анхелиньо заявил, что не хочет возвращаться в Англию из аренды в "Лейпциге".
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