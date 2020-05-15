Конкурент Зинченко отказался возвращаться в "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Eurosport .
Испанском футболисту нравится работать под руководством Юлиана Нагельсманна в Германии.
"Для футболиста самое главное - тренер, который вселяет в тебя уверенность. Поэтому мне очень комфортно в "Лейпциге". Я благодарен Юлиану Нагельсманну и всему персоналу клуба. Они дали мне это почувствовать сразу же после того, как я пришел в команду в январе. Мне будет очень легко принять решение присоединиться к "Лейпцигу" на постоянной основе", - заявил Анхелиньйо.
По информации источника, выкуп испанского защитника может оказаться под угрозой. Из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Лейпциг" не сможет заплатить "МанСити" 25 млн фунтов за Анхелиньйо, сумму выкупа, которая прописана в арендной сделке между клубами.
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