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Espreso.tvСпортКонкурент Зинченко отказался возвращаться в "Манчестер Сити"

Конкурент Зинченко отказался возвращаться в "Манчестер Сити"


фото: Getty Images
Конкурент Александра Зинченко в "Манчестер Сити" испанец Анхелиньйо не хочет возвращаться в Англию из аренды в немецком "Лейпциге"

Об этом сообщает Eurosport .

Испанском футболисту нравится работать под руководством Юлиана Нагельсманна в Германии.

"Для футболиста самое главное - тренер, который вселяет в тебя уверенность. Поэтому мне очень комфортно в "Лейпциге". Я благодарен Юлиану Нагельсманну и всему персоналу клуба. Они дали мне это почувствовать сразу же после того, как я пришел в команду в январе. Мне будет очень легко принять решение присоединиться к "Лейпцигу" на постоянной основе", - заявил Анхелиньйо.

По информации источника, выкуп испанского защитника может оказаться под угрозой. Из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Лейпциг" не сможет заплатить "МанСити" 25 млн фунтов за Анхелиньйо, сумму выкупа, которая прописана в арендной сделке между клубами.

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