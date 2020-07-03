ГБР заявило, что вернуло все изъятые приборы ПВО и открыло производство о превышении собственных полномочий

3 июля, 2020, 13:26

В ГБР заявили, что 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены военным

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование. На время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их последующего освобождения" , - говорится в заявлении ГБР, обнародованном в пятницу.

В бюро отметили, что материалы уголовного производства истребованы с теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.

"Также, по материалам Управления внутреннего контроля, Главное следственное управление ГБР открыло уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК)", - добавили в бюро.

Напомним, ранее 2 июля в командовании Воздушных сил ВСУ заявили , что следственные ГБР во время обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВС Украины, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, СВЧ приборы (клистроны), что является одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

"Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства. В то время, когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения" Кавказ-2020 ", где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину , государственные институты позволяют себе такие вещи ... ", - подчеркнули в командовании.

В Воздушных силах объяснили, что сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель, а создан запас СВЧ приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность.

"Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны. Никто не препятствует беспристрастному расследованию дела. В то же время призываем все правовые инстанции принимать взвешенные решения, которые не противоречили бы национальным интересам государства ", - подчеркивают в командовании Воздушных сил ВСУ.

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