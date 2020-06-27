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Espreso.tvОбществоЮлия Кузьменко поддержала Сергея Стерненко: "Система в который раз с суицидальным упорством вошла в крутое пике"

Юлия Кузьменко поддержала Сергея Стерненко: "Система в который раз с суицидальным упорством вошла в крутое пике"

Рисунок Юлии Кузьменко
Детский врач, хирург Юлия Кузьменко, которая является главной подозреваемой по делу Шеремета, передала из следственного изолятора СБУ письмо Сергею Стерненко

Об этом он сегодня, 27 июня 2020, сообщил у себя в Telegram, передает Еспресо.TV.

"Вчера перед моим судилищем адвокат Юлии Кузьменко передал мне от нее этот рисунок с небольшим письмом", - отметил Стерненко и привел отрывок из этого письма:

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"... Эстафета дошла и до тебя.

Рисунок (см. Выше - ред.) рисовала, пока смотрела твое судилище, поэтому честно отдаю.

Одиночество и ощущение пожара, что разгорается.

Что же, система в который раз с суицидальным упорством вошла в крутое пике, бросая невиновных за решетку тюрьмы или под домашний арест, допуская ошибку на ошибке. А потом еще говорят что мы дестабилизируем страну.

Короче, держись. И задай им всем жару на судах, хорошо получается! ... ".

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Как напомнил Стерненко, Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко "без доказательств" вины находятся в заключении уже почти 200 дней. Третьей подсудимой по данному делу является военная медсестра Яна Дугарь.

4 июля в 12:00 в парке Шевченко (Киев) будет акция с требованием их освобождения.

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"Приходите. Это касается всех нас", - обратился Стерненко к своим подписчикам.

  • 26 июня апелляционный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела общественного активиста, одного из лидеров проукраинской среды Одессы и экс-руководителя тамошнего отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко до 3 июля .

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