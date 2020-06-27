Юлия Кузьменко поддержала Сергея Стерненко: "Система в который раз с суицидальным упорством вошла в крутое пике"

27 июня, 2020, 18:27

Детский врач, хирург Юлия Кузьменко, которая является главной подозреваемой по делу Шеремета, передала из следственного изолятора СБУ письмо Сергею Стерненко

Об этом он сегодня, 27 июня 2020, сообщил у себя в Telegram, передает Еспресо.TV.

"Вчера перед моим судилищем адвокат Юлии Кузьменко передал мне от нее этот рисунок с небольшим письмом", - отметил Стерненко и привел отрывок из этого письма:

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"... Эстафета дошла и до тебя.



Рисунок (см. Выше - ред.) рисовала, пока смотрела твое судилище, поэтому честно отдаю.



Одиночество и ощущение пожара, что разгорается.



Что же, система в который раз с суицидальным упорством вошла в крутое пике, бросая невиновных за решетку тюрьмы или под домашний арест, допуская ошибку на ошибке. А потом еще говорят что мы дестабилизируем страну.



Короче, держись. И задай им всем жару на судах, хорошо получается! ... ".

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Как напомнил Стерненко, Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко "без доказательств" вины находятся в заключении уже почти 200 дней. Третьей подсудимой по данному делу является военная медсестра Яна Дугарь.

4 июля в 12:00 в парке Шевченко (Киев) будет акция с требованием их освобождения.

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"Приходите. Это касается всех нас", - обратился Стерненко к своим подписчикам.

26 июня апелляционный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела общественного активиста, одного из лидеров проукраинской среды Одессы и экс-руководителя тамошнего отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко до 3 июля .

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