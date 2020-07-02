Марченко заявил, что не видит оснований для подрыва независимости НБУ

2 июля, 2020, 17:52

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит оснований говорить о подрыве независимости НБУ

Об этом Марченко сказал на брифинге, передает ЕспресоTV .

"Если это политическое давление, пусть комментирует тот, кто об этом сказал. Я считаю, что нет никаких оснований, что мы каким-то образом подрываем доверие наших международных партнеров, срываем договоренность с МВФ. Да, действительно, в МВФ зафиксирована независимость Национального банка, как одного из краеугольных камней стабильности в государстве. Мы к этому, ни на сегодняшний момент, ни в будущем, я не вижу никаких оснований для подрыва независимости Национального банка", - сказал Марченко.

Отвечая на вопрос, закрыла ли отставка Смолия выход Украины на внешние финансовые рынки, Марченко сказал, что говорить об этом рано.

"Отставка Смолия повлияла временно на наш выпуск, а о наших будущих планах поговорим позже", - добавил Марченко.

Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

2 июля Министерство финансов отказалось от размещения 12-летних еврооблигаций, а также отозвало предложение о выкупе выпусков предыдущих лет.

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