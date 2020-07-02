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Espreso.tvЭкономикаУкраина отменила выпуск новых евробондов после заявления Смолия об отставке

Украина отменила выпуск новых евробондов после заявления Смолия об отставке


фото: DW
Минфин 2 июля отказался от размещения еврооблигаций с погашением в 2033 году, а также отозвал предложение о выкупе выпусков предыдущих лет

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов на сайте панъевропейской биржи Euronext.

Согласно заявлению от имени главы Минфина Сергея Марченко, предложение для инвесторов отменено "в свете последних заголовков".

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  • Как сообщалось 30 июня, Украина планировала разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет, а также объявить тендер по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $ 750 млн.
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