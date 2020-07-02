Оккупанты устроили позицию на участке разведения, - ОБСЕ
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
29 июня представители миссии ОБСЕ в Донецкой области зафиксировали, что боевики на участке разведения сил и средств №3 в районе поселка Петровского начали обустраивать свои позиции.
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Отмечается, что трех боевиков заметили на прежних позициях в районе разведения, двое из которых находились в только что вырытой части уже имеющейся траншеи.
В ОБСЕ отметили, что новая часть траншеи не была зафиксирована при наблюдении 7 июня.
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"Таким образом, этот факт является еще одним подтверждением того, что российско-оккупационные войска продолжают скрыто обустраивать фортификационные сооружения в пределах участка разведения сил и средств № 3 "Петровское", - говорится в сообщении.
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