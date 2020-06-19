Миссия ОБСЕ обнаружила почти 900 противотанковых мин на Донбассе

19 июня, 2020, 15:31

Мониторинговая миссия ОБСЕ в период с 1 по 14 июня в ОРДЛО впервые зафиксировала более 870 противотанковых мин в полях возле населенных пунктов

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

По данным миссии, около 300 мин расположены возле домов в Водяное. Еще примерно 440 мин, 10 из которых вблизи жилых домов, в полях у Широкой Балки.

В ОБСЕ за отчетный период констатировали снижение на 30% нарушений режима прекращения огня.

"Около 6 850 нарушений, включая около 2 750 взрывов, по сравнению с примерно 9 850 нарушениями и ориентировочно 2 650 взрывами в соответствии предыдущего двухнедельный отчетный период", - сообщили наблюдатели.

Миссия подтвердила сообщение о трех смерти среди гражданского населения.

"Общее число жертв с началу 2020 года составил 51 человек: 6 погибших и 45 раненых", - говорится в отчете.