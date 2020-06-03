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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли три района разведения войск и заминировали территорию у КПВВ "Золотое", - ОБСЕ

Оккупанты обстреляли три района разведения войск и заминировали территорию у КПВВ "Золотое", - ОБСЕ

По данным отчета СММ ОБСЕ, захватчики, под предлогом обустройства КПВВ на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в районе города Первомайск заминировали территорию

Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в ночь с 30 на 31 мая, находясь на подконтрольной правительству Украины территории, наблюдатели зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия, которые были осуществлены в непосредственной близости к участку разведения №1 "Станица Луганская"

Оккупанты под предлогом обустройства КПВВ на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в районе города Первомайск Луганской области, прибегли к циничным и коварным действиям, проведя минирование вблизи автодороги недалеко от участка разведения № 2 "Золотеˮ.

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