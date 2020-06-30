Победа или увольнение: "Барселона" выдвинула ультиматум главному тренеру
Об этом сообщает AS .
Издание утверждает, что "Барселона" может расстаться с тренером в случае неудачных результатов в ближайших матчах чемпионата Испании - с "Атлетико" и "Вильярреалом".
По данным источника, отставка специалиста может произойти даже в случае ничейного результата матча с "Атлетико", который состоится 30 июня. Если Сетьена уволят, руководить командой до конца сезона будет тренер "Барселоны-В" Хавьер Гарсия пимьенто.
Ранее сообщалось, что между игроками "Барселоны" и Сетьеном произошел конфликт после окончания матча с "Сельтой" (2: 2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения. Игроки не согласны с методами работы специалиста и считают, что добьются успеха, если ничего не изменится.
"Барселона", в 32 турах набрала 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы отстают от "Реала" на 2 пункта.
- Напомним, 29 июня в "Барселону" за 60 млн евро перешел боснийский полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич.
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