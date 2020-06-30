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Espreso.tvСпортПобеда или увольнение: "Барселона" выдвинула ультиматум главному тренеру

Победа или увольнение: "Барселона" выдвинула ультиматум главному тренеру


фото: Reuters
В случае неудачи в матче с "Атлетико" в чемпионате Испании главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен лишится своей должности

Об этом сообщает AS .

Издание утверждает, что "Барселона" может расстаться с тренером в случае неудачных результатов в ближайших матчах чемпионата Испании - с "Атлетико" и "Вильярреалом".

По данным источника, отставка специалиста может произойти даже в случае ничейного результата матча с "Атлетико", который состоится 30 июня. Если Сетьена уволят, руководить командой до конца сезона будет тренер "Барселоны-В" Хавьер Гарсия пимьенто.

Ранее сообщалось, что между игроками "Барселоны" и Сетьеном произошел конфликт после окончания матча с "Сельтой" (2: 2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения. Игроки не согласны с методами работы специалиста и считают, что добьются успеха, если ничего не изменится.

"Барселона", в 32 турах набрала 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы отстают от "Реала" на 2 пункта.

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