Правительство выделило дополнительные 340 млн грн на зарплаты шахтерам государственных шахт, - Шмыгаль
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает ЕспресоTV .
"Еще в прошлую пятницу Министерство энергетики выплатило дополнительные почти 340 млн гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме", - сказал Шмыгаль.
По его словам, сейчас почти 40 тыс. рабочих получили надлежащую заработную плату.
Шмыгаль напомнил, что ранее Зеленский дал правительству поручение решить проблему задолженности по зарплате и соответствующее задание удалось выполнить несмотря на "коронакризис" и кризис в энергетике.
Премьер также поручил исполняющему обязанности министра энергетики следить за этой ситуацией.
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- 24 июня президент Украины Владимир Зеленский вышел на встречу к шахтерам и пообещал разобраться с задержками по зарплате.
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