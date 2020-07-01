Правительство выделило дополнительные 340 млн грн на зарплаты шахтерам государственных шахт, - Шмыгаль

1 июля, 2020, 13:58

В прошлую пятницу Министерство энергетики выплатило почти 340 млн грн шахтерам государственных шахт

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает ЕспресоTV .

"Еще в прошлую пятницу Министерство энергетики выплатило дополнительные почти 340 млн гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме", - сказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас почти 40 тыс. рабочих получили надлежащую заработную плату.

Шмыгаль напомнил, что ранее Зеленский дал правительству поручение решить проблему задолженности по зарплате и соответствующее задание удалось выполнить несмотря на "коронакризис" и кризис в энергетике.

Премьер также поручил исполняющему обязанности министра энергетики следить за этой ситуацией.

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