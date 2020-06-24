Зеленский нарушил самоизоляцию и вышел к шахтерам, которые бастуют под ОПУ

24 июня, 2020, 16:33

Видео с президентом Зеленским, который вышел на встречу с шахтерами, выложил нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в Facebook.

Владимир Зеленский вышел к шахтерам, которые проводят митинг под ОПУ до завершения "особого режима работы". Он пообещал разобраться с "Центрэнерго", выяснить почему они не выплачивают деньги, и призвал шахтеров ехать домой, к своим родным.

Шахтеры протестуют под Офисом президента уже второй день из-за невыплаты зарплаты. Сегодня президент Владимир Зеленский вышел к протестующим и пообщался с ними.

"Я вам обещаю, мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь", - заявил Зеленский на видео.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Мендель заявила, что президент закончит срок самоизоляции только в пятницу, 26 июня

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