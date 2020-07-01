Комитет ВР одобрил обновленный законопроект о медиа
Об этом говорится на сайте Рады.
Комитет принял решение рекомендовать парламенту принять проект закона в первом чтении.
Потураев заметил, что это большой законопроект, который готовился депутатами двух созывов и прошел очень большое количество обсуждений и консультаций.
В обсуждении также приняли участие представители Нацсовета по вопросам радио и телевидения, Национального союза журналистов Украины, интернет-ассоциаций, медиа-юристы.
В частности, представитель НСЖУ считает, что "закон создает большие риски для свободы слова и не столько решит проблемы, сколько создаст новые".
Потураев написал детали законопроекту в своем Facebook.
"Для телевидения, радио, печатных СМИ не меняется почти ничего. Все ограничения по контенту уже есть в законодательстве, и никаких новаций документ не предусматривает. Единственное нововведение - это переход всех регуляторных функций в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Потому что регуляцию в сфере медиа должен осуществлять не орган исполнительной власти, а независимый, конституционный и коллегиальный орган", - пояснил депутат.
Также по его словам, онлайн-медиа, или все, кто работает в интернете, могут сами выбрать регистрироваться ли им в качестве медиа.
"Кстати, регистрация будет давать работникам таких медиа и самым медиа дополнительные возможности - от защиты до поддержки. Например, журналисту не смогут отказать в аккредитации, а зарегистрированные онлайн-медиа смогут рассчитывать на институциональные гранты от государства", - уточнил Потураев.
Регистрация для печатных медиа, по его словам, является обязательной в период российской агрессии, но "после нашей победы регистрация для них станет добровольной".
Председатель профильного комитета пояснил, что согласно проекту закона не могут делать медиа: призывать к свержению конституционного строя в Украине, заниматься реабилитацией советского коммунизма или национал-социализма, пропагандировать торговлю людьми, насилие или дискриминацию по расовым, религиозным или гендерным признакам, оправдывать российскую агрессию против Украины.
Кроме того, он пояснил, что лишить лицензии или заблокировать медиа можно будет только в том случае, если Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания убедительно докажет в суде факты систематических нарушений со стороны СМИ.
В то же время в случае нарушений Нацсовет (по решению суда), продолжил Потураев, сможет требовать от интернет-провайдеров прекратить предоставление доступа украинских пользователей к таким ресурсам.
Что же касается формирования так называемых черных списков - то есть списков лиц, в частности, артистов, кто поддерживает государство-агрессора и антиукраинскую политику России, то, по словам Потураева, оно станет понятным, прозрачным и будет осуществляться в соответствии с четкими критериями.
"Законопроект распространяет требования по прозрачности структуры собственности, которые уже работают относительно телевидения и радио, на все медиа, которые будут иметь желание добровольно зарегистрироваться. Деятельность информационных агентств признается просто разновидностью бизнеса по предоставлению информационных услуг. Поскольку государство не должно вмешиваться в отношения между заказчиком и поставщиком платной услуги, то информационные агентства по новому закону не будут считаться СМИ. Но они могут зарегистрировать свои интернет-ресурсы в качестве онлайн-медиа, если этого пожелают", - разъяснил руководитель профильного комитета ВР.
Кроме того, законопроект "О медиа" впервые дает определение языка общин, языка местных сообществ, определяет разницу между такими медиа и обеспечивает независимость их журналистов и редакций от местных властей.
"А теперь о том, что не изменится. Не изменяются квоты на язык и национальный продукт. Они не ограничиваются права журналистов, иностранных медиа (кроме медиа государства-агрессора) и пользователей социальных сетей, платформ общего доступа и потоковых сервисов", - добавил политик.
При этом Потураев подчеркнул, что "это не закон о цензуре или ограничениях. Это закон о урегулированном, прозрачном, равноправном и конкурентном украинском медиапространстве"
- 30 апреля на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики народные депутаты решили направить закон о медиа на доработку.
- Верховная Рада отправила на доработку проект закона "О СМИ".
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