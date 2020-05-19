Рада отправила на повторное первое чтение законопроект "О медиа"
19 мая, 2020, 15:17
Верховная Рада отправила на доработку проект закона "О медиа"
Об этом сообщает РБК-Украина .
За это проголосовали 278 депутатов. Решение приняли по рекомендации комитетов.
- 30 апреля на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики народные депутаты решили направить закон о медиа на доработку .
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