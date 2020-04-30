Комитет Рады "завернул" законопроект о медиа на первое чтение

30 апреля, 2020, 13:47

30 апреля на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики народные депутаты решили направить закон о медиа на доработку

Об этом сообщает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Депутат отметила, что комитет в ходе заседания принял решение отправить на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".

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"Мы получили значительное количество дельных предложений, особенно по регулированию онлайн-медиа и платформ общего доступа. На 70-80% имеющийся проект находит одобрение у экспертов, остальные - пространство для доработки ... Комитет решил утвердить новое заключение по законопроекту и направить его на повторное первое чтение. Работа продолжается ", - написала Кравчук.

Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект №2693 "О медиа" таким, что не содержит коррупционных рисков.

Журналистское сообщество выступило против данного законопроекта. В проекте закона есть нормы о регулировании медиапространства, которые сужают свободу слова и могут вести к злоупотреблениям правительства.

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