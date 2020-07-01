Если бы были умнее, обсуждали бы не игорный бизнес, а помощь Прикарпатью, - Княжицкий об инициативах ВР

1 июля, 2020, 13:59

1 июля нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий прокомментировал инициативу партии "Слуга народа" по игорному бизнесу

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил во время митинга в поддержку пятого президента Петра Порошенко в ГБР, передает Еспресо.TV .

"Слава Украине! Мы пришли сюда из Верховной Рады, где проходит заседание. И знаете, чем занимается Верховная Рада? Второй день подряд обсуждает закон об игорном бизнесе. Второй день подряд они решают, как на каждом шагу поставить казино в каждом отеле или забегаловке, как поставить везде одноруких бандитов и автоматы, присаживают людей, как на иглу, в этом всем. Поэтому, что такое лодомания, известно очень многим, когда люди выносят из дома последнее. А почему выносят из дома последнее? Потому экономика падает, страна уничтожается Зеленским и его кликой, которая сейчас у власти. Они это все видят и понимают. Если бы они были немножко умнее, они бы эти два дня обсуждали, как защитить тех людей, которые пострадали от наводнения на Ивано-Франковщине, на Буковине, на Тернопольщине, на Львовщине, но им это безразлично. Нет дорог, у людей дома развалены, а им все равно ", - отметил политик.

Читайте также: Новый закон о медиа отменяет действующие "черные" списки российских звезд с запретом на въезд, - Княжицкий

По его словам, "слуги народа" обсуждают, как зарабатывать на этих людях и как дальше их грабить.

"И конечно, что Порошенко в него (Зеленского - ред) перед глазами стоит, потому что он понимает, что был действительно президент, строил страну, армию, защищал украинский язык. И оно давит ему на голову. А как оно давит на голову Путину, как агрессору, представляете себе? Они понимают, что пока есть вы все, пока мы все вместе, им нас никогда не одолеть. Поэтому мы должны быть вместе. Я благодарю вас за то, что вы здесь. Я вижу, с Днепра люди приехали, вижу из Черкасс плакаты, пришли сюда многие киевляне, люди из Белой Церкви и, конечно, мои земляки из Львова. Спасибо очень всем. Мои друзья с Франковсковщины, Ивано-Франковск, Коломыя, мы все вместе, вся Украина, потому что мы здесь стоим за то, чтобы никто у нас Украина не забрал, чтобы мы построили Украины такую, какой мы ее хотим видеть, такой, как есть Польша или Германия, где люди говорят на своем языке, ходят в свою церковь, объединяются за свои ценности, не крадут, не прислуживают Путину и другим, кому сейчас они целуют сапоги и думают, каким образом завалить украинский фронт и сдать украинские интересы ", - подчеркнул нардеп.

Читайте также: Николай Княжицкий: во многих пострадавших от наводнения населенных пунктах восстановительные работы даже не начинались

Депутат отметил, что борьба вокруг Порошенко продолжается ежедневно:

"Конечно, им надо наказать Порошенко, потому что Порошенко является символом этой борьбы, потому что Порошенко не сдался так, как они думали, потому что он не опустил руки, потому что он понимает, что есть ценности, за которые стоит стоять так, как понимает каждый из нас, кто стоит здесь. Все мы делали ошибки, все мы не святые, все мы могли бы работать лучше, но все мы объединены тем, что мы не дадим уничтожить и предать Украину. И поэтому мы стоим здесь. И поэтому они так нас боятся. И поэтому всегда на этих митингах, на этих встречах так много. Что они хотят? Да, они хотят посадить Порошенко".

"Когда Запад им говорит, что" ничего у вас не получится, потому что это политические преследования ", они думают:" Ну мы хотя бы заберем у него паспорт и закроем его дома, чтобы он не мог поехать и помочь людям на Франковщине после наводнения так, как это было недавно, или поехать в какие-то другие регионы и встретиться с людьми, у них выборы, они хотят дальше удержать власть, удержать этот свой рейтинг, который сыплется и проваливается, потому что люди уже увидели все эти так называемые "новые лица ", которые сейчас, извините, в купальниках смешат народ, унижают женщин и говорят такие вещи, за которые стыдно просто нормальному человеку слышать. Рассказывают, что дети "второго сорта" рождаются в бедных семьях, прочие глупости абсурдные рассказывают, какие ни один европейский политик себе никогда не позволит. Потому что это не новые лица и не европейские политики. Это люди из прошлого, это старые лица из Советского Союза, какого бы возраста они ни были. А здесь стоит будущее, поэтому мы здесь вместе. Благодарю Вас. Вместе и до конца! ", - заявил Николай Княжицкий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb