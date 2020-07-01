Новый закон о медиа отменяет действующие "черные" списки российских звезд с запретом на въезд, - Княжицкий

1 июля, 2020, 11:41

По словам Николая Княжицкого, Минкульт прямо нарушает закон о функционировании украинского языка как государственного и Конституцию, отзывая собственноручно выдвинутую кандидатуру языкового омбудсмена

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил с трибуны ВР, передает Еспресо.TV .

"Уважаемые коллеги! Хочу поблагодарить фракции" Голос "за то, что она вместе с фракцией" Европейской Солидарности "объединилась в том, чтобы обратить внимание украинского общества на состояние гуманитарной политики. Вчера украинские студенты протестовали перед Кабинетом Министров и Офисом президента против назначения г Шкарлета, к которому есть очень много вопросов, включая недоверием академической и заканчивая поддержкой Януковича. и эти вопросы ставил даже профильный комитет Верховной Рады, но правительство, вопреки решению комитета назначил его исполняющим обязанности ", - обратился Княжицкий к депутатам.

Нардеп отметил, что 1 июля Кабмин будет рассматривать назначение языкового омбудсмена.

"Что происходит с этой должностью? Сначала Минкульт и Минюст выдвинули кандидатуру господина Святослава Латинского, известного юриста и авторитетного человека в защите языка, а омбудсмен по правам человека назначил кандидатуру Тараса Кременя, тоже абсолютно известного и авторитетного депутата прошлого созыва, кандидата наук, сына лауреата Шевченковской премии, г Кременя. Вчера Минкульт отзывает кандидатуру Латинского и вдруг подает кандидатуру госпожи Бронниковой, которая не известна ни правозащитной деятельностью, ни защитой украинского языка. Возможно, госпожа Бронникова сильный и авторитетная человек, но зачем нарушать закон? Министерство культуры прямо нарушает статью 19 Конституции и статью 50 Закона о языке, потому что оно в праве назначать, подавать кандидатуры, но не в праве их отозвать ", - отметил политик.

По его словам, закон совершенно четко говорит о том, что срок на отзыв кандидатуры языкового омбудсмена - 30 дней:

"Этот срок давно истек. Зачем изначально должность языкового омбудсмена вновь блокировать и превращать в нелегитимную?"

Нардеп также отметил, что в его комитет 1 июля будет рассматривать закон о СМИ.

"Во фракции" Европейской Солидарности ", во фракции" Голос ", которая принимала этот перерыв вместе с нашей фракцией, кроме тех вопросов, которые звучали (с чем мы согласны, с чем нет), есть еще один вопрос - закон фактически ликвидирует так называемые "черные списки", которые запрещали показывать тех лиц страны-агрессора, которые призывали к свержению государственного строя и нарушали украинский закон. Ранее эти списки составлял Минкульт, дает возможность эти списки составлять Нацсовету, ликвидирует все старые, но никоим образом не обязывает Нацсовет кого туда подавать. Таким образом, это открывает путь возвращению всех Поречинкових и других негодяев на украинские экраны ", - пояснил Николай Княжицкий.

"Неудивительно, что антиукраинская политика проводится системно. Сегодняшний суд над Порошенко, суд над Стерненком, суды над другими украинскими патриотами являются политическими преследованиями за проукраинскую позицию. И мы настаиваем категорически на том, что Украина должна быть сильным демократическим государством с защитой нашего пространства, наших прав, прав человека и свобод каждого украинском ", - прокомментировал он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb