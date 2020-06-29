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Espreso.tvОбществоНиколай Княжицкий: во многих пострадавших от наводнения населенных пунктах восстановительные работы даже не начинались

Николай Княжицкий: во многих пострадавших от наводнения населенных пунктах восстановительные работы даже не начинались

Средств, которые выделили власти для ликвидации последствий в западных областях Украины, недостаточно, и во многих общинах работы еще даже не начинались. Правительство должно немедленно обеспечить восстановление транспортного сообщения, линий электропередач и связи, потому что люди остались отрезанными от цивилизации

Об этом пишет в Facebook народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, который вместе с пятым президентом Петром Порошенко побывал в пострадавших районах Ивано-Франковской области. Команда Порошенко привезла дизель-генераторы и мотопомпы, а также обеспечила оплату тяжелой техники для начала восстановительных работ. Порошенко осмотрел масштабы разрушений, и по результатам поездки будет составлен план необходимых мероприятий.



"В День Конституции с Петром Порошенко были на Ивано-Франковщине. Почему плачет эта женщина? Ее семья едва выжила, когда вода уносила ее дом. Люди в Белых Ославах и Черном Потоке говорят, что такого наводнения не помнят и 2008 году наводнение была значительно меньше. На Верховинщине, где тоже есть пострадавшие люди наоборот говорят, что ущерб во время прошлой наводнения было больше. Почему? В горных районах начали делать берегоукрепления. и там, где сделали - беда была меньше. Но и в высоких горах, и в предгорье повреждены некоторые мосты. дома у людей уничтожали как вода, так и оползни, которых везде было много. лесистых горы и долины будто ламались и часть с грунтом и камнями сползали на дома", - сообщил Николай Княжицкий.

"Что должно сделать государство? Срочно восстановить, хотя бы временно, силами МЧС сообщение с отрезанными населенными пунктами. На сегодня такие работы серьезно еще не велись. И адресно помочь пострадавшим", - отмечает Княжицкий.

"Государство это в состоянии сделать, надо только выделить средства из резервного фонда. И еще были у нас средства на борьбу с COVID 19. Их забрали с образования, культуре и других важных направлений. А потом перераспределили якобы на строительство дорог. Дороги в Украине - дело нужное, популистское и коррупционное. Вот из этих средств и можно было бы по крайней мере срочно восстановить мосты и дороги, по которым люди оказались отрезанными от мира ", - считает Николай Княжицкий.

"Правительство говорит, что выделил финансирование. Сколько?
Деньги выделили Ивано-Франковской области - 480 млн грн; Черновицкой - 30 млн грн; Закарпатской - 30 млн грн; Львовской - 10 млн грн. На работы в этих областях для Госводагентства предусмотрели 92 млн грн, Гослесагентства - 30 млн грн. Кроме этого министр внутренних дел Арсен Аваков предложил выделить 82 млн грн для МВД: 41 млн грн для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 22 млн - для Нацгвардии, 19 млн - для Нацполиции. За эти деньги работы будут проводить в 5 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской", - отмечает Княжицкий.




Он отмечает, что на Ивано-Франковщине выделено 480 млн гривну, но убытки только одной маленькой Белоберезской общины на Верховинщине составили 120 млн гривен, а таких пострадавших общин десятки.

"Всего в результате стихии в Ивано-Франковской области 110 км автодорог разрушено, 427,5 километров автодорог повреждено, 90 мостов разрушено, 130 мостов повреждены, 285 человек отселены, 1850 метров береговых разрушено. Сколько стоит километр дороги Когда-то Владимир Омелян, будучи министром, утверждал, что 10 млн гривен. В разговоре с дальнобойщиками Зеленский утверждал, что 1 млн долларов, или 27 млн гривен. Следовательно, за выделенные государством средства можно построить от 48 по версии Омеляна до 17 по версии Зеленского километра дорог. А разрушено 110! А мосты? А берегоукрепления? А пострадавшие люди, которые остались без жилья? Так что не удивительно, что во многих населенных пунктах работы по восстановлению даже не начинались", - отмечает народный депутат.

"Мы, как "Европейская Солидарность "будем требовать от правительства большинства помочь людям", - резюмирует Княжицкий.

 

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