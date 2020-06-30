Вместо Бельковой: Евтушок принес присягу народного депутата
30 июня, 2020, 10:49
Депутат Верховной Рады Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины, Евтушок зашел в Раду вместо Ольги Бельковой
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа", - отметил парламентарий.
Ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка в ходе очередного заседания 25 июня. Он является членом политической партии "Батькивщина", в избирательный список которой включен под №25.
Он был нардепом в парламенте предыдущего созыва.
- Напомним, 24 июня народный депутат фракции "Батькивщина" Ольга Белькова, которая составила мандат, возглавила международное направление деятельности Оператора ГТС Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие