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Espreso.tvОбществоВместо Бельковой: Евтушок принес присягу народного депутата

Вместо Бельковой: Евтушок принес присягу народного депутата


фото: youtube
Депутат Верховной Рады Сергей Евтушок принес присягу народного депутата Украины, Евтушок зашел в Раду вместо Ольги Бельковой

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа", - отметил парламентарий.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка в ходе очередного заседания 25 июня. Он является членом политической партии "Батькивщина", в избирательный список которой включен под №25.

Он был нардепом в парламенте предыдущего созыва.

  • Напомним, 24 июня народный депутат фракции "Батькивщина" Ольга Белькова, которая составила мандат, возглавила международное направление деятельности Оператора ГТС Украины.

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