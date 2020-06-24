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Espreso.tvОбществоЭкс-нардеп от "Батькивщины" Белькова, которая составила мандат, возглавила международный отдел Оператора ГТС

Экс-нардеп от "Батькивщины" Белькова, которая составила мандат, возглавила международный отдел Оператора ГТС


фото: politeka
Народный депутат фракции "Батькивщина" Ольга Белькова, которая на прошлой неделе составила мандат, возглавила международное направление деятельности Оператора ГТС Украины

Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины.

"Ольга Белькова стала руководителем направления по международной деятельности и работы с государственными органами Оператора ГТС Украины. Основной задачей госпожи Бельковой на этой должности будет продвижение и защиту интересов ОГТСУ на международной арене, в первую очередь по вопросам реализации проектов "Северный поток - 2" и других обходных газопроводов. Также ее приоритетной задачей станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок ", - говорится в сообщении.

Сама же Белькова на своей странице в Facebook рассказала, чем будет заниматься на новой должности.

"Я пообещала, что иду с ВРУ, чтобы защищать" крупные украинские интересы ". По моему убеждению, одним из крупнейших стратегических интересов является сохранение ценности ОГТСУ и транзита газа по украинской территории. Последние годы, я поддерживала борьбу за транзитные интересы Украины как политик законодательными инициативами и парламентские дипломатией. А теперь, мой функционал, как директора по международным связям и регуляторной политики ООО "ОГТСУ" прежде всего будет сосредоточено на усилении сотрудничества со всеми международными партнерами и организациями ", - написала она.

 

 
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