В Японии начали тестировать на людях вакцину против коронавируса

30 июня, 2020, 14:45

Японский стартап Anges Inc начал клинически тестировать на людях потенциальную вакцину против коронавируса (COVID-19)

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на заявление компании.

"Медицинский стартап Anges Inc объявил о начале первого в Японии клинического тестирования на людях потенциальной вакцины против нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Само тестирование будет проводиться в госпитале при университете Осаки.

Читайте также: В Британии начали испытания на людях новой вакцины против коронавируса

Как сообщает газета, потенциальная вакцина будет введена 30 здоровым людям в начале июля. Затем в течение восьми недель исследователи смотреть на побочные эффекты от вакцины и создает она у пациентов антитела против COVID-19.

Если первая фаза тестирования потенциальной вакцины подтвердит свою безопасность для людей, то стартап планирует на втором этапе расширить круг лиц до 400.

В случае успешности второй фазы Anges Inc надеется между весной и осенью 2021 получить от японского правительства разрешение на продажу вакцины против коронавируса.

Читайте также: Нет гарантий, что ученые разработают эффективную вакцину против коронавируса, - ВОЗ

Ранее стало известно, что индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение на тестирование потенциальной вакцины COVAXIN против коронавируса (COVID-19) на людях.

На 30 июня в мире подтверждено 10421615 случай заражения коронавируса. Умерли от болезни 508228 человек, выздоровели - 5668668.

Лидерами по количеству заражений остаются США - 2681811, Бразилия - 1370488, и Россия 647849 - инфицированных.