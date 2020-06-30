В Японии начали тестировать на людях вакцину против коронавируса
Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на заявление компании.
"Медицинский стартап Anges Inc объявил о начале первого в Японии клинического тестирования на людях потенциальной вакцины против нового коронавируса", - говорится в сообщении.
Само тестирование будет проводиться в госпитале при университете Осаки.
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Как сообщает газета, потенциальная вакцина будет введена 30 здоровым людям в начале июля. Затем в течение восьми недель исследователи смотреть на побочные эффекты от вакцины и создает она у пациентов антитела против COVID-19.
Если первая фаза тестирования потенциальной вакцины подтвердит свою безопасность для людей, то стартап планирует на втором этапе расширить круг лиц до 400.
В случае успешности второй фазы Anges Inc надеется между весной и осенью 2021 получить от японского правительства разрешение на продажу вакцины против коронавируса.
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Ранее стало известно, что индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение на тестирование потенциальной вакцины COVAXIN против коронавируса (COVID-19) на людях.
На 30 июня в мире подтверждено 10421615 случай заражения коронавируса. Умерли от болезни 508228 человек, выздоровели - 5668668.
Лидерами по количеству заражений остаются США - 2681811, Бразилия - 1370488, и Россия 647849 - инфицированных.
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