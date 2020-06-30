 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Японии начали тестировать на людях вакцину против коронавируса

В Японии начали тестировать на людях вакцину против коронавируса

Японский стартап Anges Inc начал клинически тестировать на людях потенциальную вакцину против коронавируса (COVID-19)

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на заявление компании.

"Медицинский стартап Anges Inc объявил о начале первого в Японии клинического тестирования на людях потенциальной вакцины против нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Само тестирование будет проводиться в госпитале при университете Осаки.

Читайте также: В Британии начали испытания на людях новой вакцины против коронавируса

Как сообщает газета, потенциальная вакцина будет введена 30 здоровым людям в начале июля. Затем в течение восьми недель исследователи смотреть на побочные эффекты от вакцины и создает она у пациентов антитела против COVID-19.

Если первая фаза тестирования потенциальной вакцины подтвердит свою безопасность для людей, то стартап планирует на втором этапе расширить круг лиц до 400.

В случае успешности второй фазы Anges Inc надеется между весной и осенью 2021 получить от японского правительства разрешение на продажу вакцины против коронавируса.

Читайте также: Нет гарантий, что ученые разработают эффективную вакцину против коронавируса, - ВОЗ

Ранее стало известно, что индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение на тестирование потенциальной вакцины COVAXIN против коронавируса (COVID-19) на людях.

На 30 июня в мире подтверждено 10421615 случай заражения коронавируса. Умерли от болезни 508228 человек, выздоровели - 5668668.

Лидерами по количеству заражений остаются США - 2681811, Бразилия - 1370488, и Россия 647849 - инфицированных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать