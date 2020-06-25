Нет гарантий, что ученые разработают эффективную вакцину против коронавируса, - ВОЗ
Об этом сообщает BBC .
"Нет гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19", - сказал глава ВОЗ.
Гебреисус заявил, что сегодня в комитете Европарламента по вопросам здравоохранения говорилось, что даже если вакцина была б разработана, она, вероятно, не будет доступна всем по меньшей мере в течение года.
"Было бы очень трудно говорить наверняка, что мы будем иметь вакцину. У нас никогда не было вакцины против коронавируса. Поэтому эта, когда ее изобретут, надеюсь, что изобретут, станет первой", - сказал Гебреисус депутатам ЕС.
Сейчас по всему миру продолжается более 100 разработок и испытаний возможных вакцин против коронавируса.
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