Нет гарантий, что ученые разработают эффективную вакцину против коронавируса, - ВОЗ

25 июня, 2020, 22:53

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что не существует гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19

Об этом сообщает BBC .

"Нет гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19", - сказал глава ВОЗ.

Гебреисус заявил, что сегодня в комитете Европарламента по вопросам здравоохранения говорилось, что даже если вакцина была б разработана, она, вероятно, не будет доступна всем по меньшей мере в течение года.

"Было бы очень трудно говорить наверняка, что мы будем иметь вакцину. У нас никогда не было вакцины против коронавируса. Поэтому эта, когда ее изобретут, надеюсь, что изобретут, станет первой", - сказал Гебреисус депутатам ЕС.

Сейчас по всему миру продолжается более 100 разработок и испытаний возможных вакцин против коронавируса.

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