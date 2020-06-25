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Espreso.tvОбществоВ Британии начали испытания на людях новой вакцины против коронавируса

В Британии начали испытания на людях новой вакцины против коронавируса


фото: reuters
Испытания очередной новой вакцины от коронавируса на людях стартовали на территории Великобритании

Об этом сообщает BBC .

"Добровольцы начали прививаться новым британским препаратом от коронавируса. Около 300 человек примут эту новую вакцину в течение ближайших недель в рамках испытания под руководством профессора Робин Шаттока и его коллег из Имперского колледжа в Лондоне", - говорится в сообщении.

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Следует отметить, что тестирование этой вакцины на животных уже показало удачные результаты.

После этой первой фазы испытания препарата на людях следующая начнется в октябре и охватит до 6000 участников.

Команда разработчиков этой вакцины лелеет надежду, что препарат сможет уже распространяться по Великобритании и других странах с начала 2021 года.

Это лишь одна из 120 вакцин от COVID-19, которые разрабатываются сегодня в мире.

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