В Киеве с 1 июля возобновят кольцевое движение городской электрички
30 июня, 2020, 19:01
В Киеве с 1 июля возобновляется кольцевое движение городской электрички, будет отличаться утренний и вечерний час пик
Об этом сообщили в КП " Киевпастранс ".
С 1 июля в столице восстанавливается кольцевое движение городской электрички.
Курсирование будет происходить по следующей схеме:
- в утренний час пик - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница)
- в вечерний час пик - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница).
Также сообщается, что в выходные следование электрички будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения. Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.
- С 8 июня частично восстановили движение городского электропоезда в направлениях "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и обратно.
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