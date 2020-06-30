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Espreso.tvОбществоВ Киеве с 1 июля возобновят кольцевое движение городской электрички

В Киеве с 1 июля возобновят кольцевое движение городской электрички

В Киеве с 1 июля возобновляется кольцевое движение городской электрички, будет отличаться утренний и вечерний час пик

Об этом сообщили в КП " Киевпастранс ".

С 1 июля в столице восстанавливается кольцевое движение городской электрички.

Курсирование будет происходить по следующей схеме:

- в утренний час пик - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница)

- в вечерний час пик - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница).

Также сообщается, что в выходные следование электрички будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения. Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.

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