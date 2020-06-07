В столице восстанавливает движение электровоз "Троещина - Почайна"

7 июня, 2020, 13:44

С 8 июня возобновляется движение городского электропоезда в направлениях "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина"

Об этом информирует официальный сайт Службе городских железнодорожных перевозок КП "Киевпастранс", передает Еспресо.TV .

Поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно.

Служба городских железнодорожных перевозок приносит извинения за временные неудобства.

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