Трамп по телефону называл Меркель "глупой" и хвастался гениальностью Ким Чен Ыну, - CNN

30 июня, 2020, 11:54

Президент США Дональд Трамп во время телефонных разговоров с лидерами государств регулярно унижал экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и канцлера Германии Ангелу Меркель

Об этом говорится в статье на сайте CNN .

"Источники сообщили, что было мало доказательств того, что со временем президент стал более умелым или компетентным в своих телефонных разговорах с большинством глав государств. Скорее, он продолжал верить в то, что он мог или очаровать, или запугать практически любого иностранного лидера и часто преследовал цели, более приспособленные к его собственной повестке дня, чем то, что многие из его старших советников считали национальным интересом ", - говорится в статье.

Больше всего разговоров у американского лидера было с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они говорили несколько дней в неделю. В разговоре с ним Трамп радовался разгрома бывших президентов Джорджа Буша и Барака Обамы и говорил, что с ним сотрудничество лучше.

Трамп постоянно хвастался главам государств, в том числе королевском наследнику Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману и северокорейском диктатору Ким Чен Ыну, своим богатством, гениальностью, "большими" достижениями на посту президента и говорил об "идиотизме" своих предшественников.

Между тем президент регулярно издевался и унижал лидеров главных союзников Америки, особенно двух женщин: премьер-министру Великобритании Терезе Мэй он сказал, что она слаба и ей не хватает мужества, а канцлеру Германии Ангеле Меркель сказал, что она "дура".

"Некоторые из вещей, которые он сказал Ангеле Меркель, просто невероятные: он назвал ее" глупой "и обвинил ее в том, что она - в кармане у россиян ... Он жесткий (в телефонных разговорах) с теми, кого он считает слабым и слабее всего с теми, с кем ему следует быть жестким ", - сказал один из источников.

Немецкий чиновник подтвердил, что звонки были "настолько необычны", что в Берлине были приняли специальные меры для обеспечения того, чтобы их содержание оставался секретным. Чиновник охарактеризовал поведение Трампа с Меркель в звонках как "очень агрессивную" и сказал, что круг немецких чиновников, которые занимаются мониторингом звонков Меркель с Трампом, сократился: "Это всего лишь небольшой круг людей, которые вовлечены, и главная причина в том, что они действительно проблематичны ".

По словам источников, Трамп также регулярно издевался и оскорблял других лидеров союзных стран во время телефонных разговоров, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Австралии Скотта Моррисона.

Автором статьи является журналист Карл Бернштейн, который в 1972 году сыграл ключевую роль в освещении "Уотергейтского скандала", который привел к отставке Ричарда Никсона. Автор утверждает, что статья написана по итогам многомесячных разговоров с чиновниками Белого дома и спецслужб, которые присутствовали во время разговоров или знакомы с их расшифровками.

Он отмечает, что подробная картина, сделанная источниками телефонных разговоров Трампа с иностранными лидерами, соответствует основному духу и некоторым существенным элементам звонков, описанных бывшим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном в его книге "Комната, где это произошло".