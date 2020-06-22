Болтон о Трампе: он некомпетентен и не видит разницы между личными и государственными интересами
В интервью газете The Telegraph Болтон заявил, что у Трампа не существует долгосрочной стратегии в отношении России и Китая, а переговоры по Северной Корее "провалились настолько, что КНДР взорвала здание, которое сама построила вместе с Южной Кореей, и продолжила работу над своими ядерными и ракетными программами".
"И за три года так и не удалось сдержать Иран. Именно в таких вопросах некомпетентность Трампа проявляется более очевидным образом", - отметил он.
При этом, по его словам, Трамп может легко поменять уже принятое решение, поскольку государственные вопросы для него то же, что и небольшой семейный бизнес.
Кроме того, как рассказал Болтон, американский президент не видит разницы между личными и государственными интересами.
"Он вступил в должность, имея лишь очень небольшие знания о том, как работает государственная власть, и вовсе не был заинтересован в том, чтобы учиться", - сказал Болтон.
23 июня ожидается поступление в продажу книгу Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома".
В ней он заявил, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена.
Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.
Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, назвал Болтона "предателем" , а его заявления - "ложью". Сам Трамп охарактеризовал мемуары Болтона как "сборник лжи и фейков".
Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.
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