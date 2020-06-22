Болтон о Трампе: он некомпетентен и не видит разницы между личными и государственными интересами

22 июня, 2020, 10:26

Бывший помощник президента США Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа и назвал его некомпетентным

В интервью газете The Telegraph Болтон заявил, что у Трампа не существует долгосрочной стратегии в отношении России и Китая, а переговоры по Северной Корее "провалились настолько, что КНДР взорвала здание, которое сама построила вместе с Южной Кореей, и продолжила работу над своими ядерными и ракетными программами".

"И за три года так и не удалось сдержать Иран. Именно в таких вопросах некомпетентность Трампа проявляется более очевидным образом", - отметил он.

При этом, по его словам, Трамп может легко поменять уже принятое решение, поскольку государственные вопросы для него то же, что и небольшой семейный бизнес.

Кроме того, как рассказал Болтон, американский президент не видит разницы между личными и государственными интересами.

"Он вступил в должность, имея лишь очень небольшие знания о том, как работает государственная власть, и вовсе не был заинтересован в том, чтобы учиться", - сказал Болтон.

23 июня ожидается поступление в продажу книгу Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома".

В ней он заявил, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена.

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, назвал Болтона "предателем" , а его заявления - "ложью". Сам Трамп охарактеризовал мемуары Болтона как "сборник лжи и фейков".

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.