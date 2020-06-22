 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБолтон о Трампе: он некомпетентен и не видит разницы между личными и государственными интересами

Болтон о Трампе: он некомпетентен и не видит разницы между личными и государственными интересами


фото: reuters
Бывший помощник президента США Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа и назвал его некомпетентным

В интервью газете The Telegraph Болтон заявил, что у Трампа не существует долгосрочной стратегии в отношении России и Китая, а переговоры по Северной Корее "провалились настолько, что КНДР взорвала здание, которое сама построила вместе с Южной Кореей, и продолжила работу над своими ядерными и ракетными программами".

"И за три года так и не удалось сдержать Иран. Именно в таких вопросах некомпетентность Трампа проявляется более очевидным образом", - отметил он.

При этом, по его словам, Трамп может легко поменять уже принятое решение, поскольку государственные вопросы для него то же, что и небольшой семейный бизнес.

Кроме того, как рассказал Болтон, американский президент не видит разницы между личными и государственными интересами.

"Он вступил в должность, имея лишь очень небольшие знания о том, как работает государственная власть, и вовсе не был заинтересован в том, чтобы учиться", - сказал Болтон.

23 июня ожидается поступление в продажу книгу Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома".

В ней он заявил, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена.

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, назвал Болтона "предателем" , а его заявления - "ложью". Сам Трамп охарактеризовал мемуары Болтона как "сборник лжи и фейков".

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать