К ВНО по украинскому языку не допустили 143 участника, - МОН

30 июня, 2020, 20:30

К внешнему независимому оцениванию по украинскому языку и литературе не допустили 143 участников, из них 52 - из-за выявленых признаков острых респираторных заболеваний

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 275 081 человек - это 74,44% от общего количества зарегистрированных.

"143-х участников не допустили к пунктам тестирования, из них 52-х - из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 127 общественных наблюдателей", - говорится в сообщении.

25 июня в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что к внешнему независимому оцениванию по математике не допустили 83 участников , 30 из них из-за повышенной температуры.

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