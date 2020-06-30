К ВНО по украинскому языку не допустили 143 участника, - МОН
30 июня, 2020, 20:30
К внешнему независимому оцениванию по украинскому языку и литературе не допустили 143 участников, из них 52 - из-за выявленых признаков острых респираторных заболеваний
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 275 081 человек - это 74,44% от общего количества зарегистрированных.
"143-х участников не допустили к пунктам тестирования, из них 52-х - из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 127 общественных наблюдателей", - говорится в сообщении.
- 25 июня в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания.
- Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что к внешнему независимому оцениванию по математике не допустили 83 участников , 30 из них из-за повышенной температуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
Читайте также
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари