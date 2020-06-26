30 абитуриентов не допустили к ВНО из-за повышенной температуры, - МОН
26 июня, 2020, 13:34
Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что к внешнему независимому оцениванию по математике не допустили 83 участников, 30 из них из-за повышенной температуры
Об этом Мандзий сообщила в эфире "Общественного радио".
"83 детей вообще не было допущено к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные просто опоздали или забыли документы", - заявила Мандзий.
Она отметила, почти все дети из Черновицкой, Закарпатской, Львовской и других областей, пострадавших от паводка, добрались до пунктов тестирования. Не удалось довезти на ВНО семерых детей из пострадавших областей.
- Участникам внешнего независимого оценивания, проживающих в Закарпатье, Ивано-Франковской, Львовской и в Черновицкой области, которые страдают от наводнения, позволили принять участие в дополнительной сессии ВНО.
- 25 июня в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания.
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