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Espreso.tvОбщество30 абитуриентов не допустили к ВНО из-за повышенной температуры, - МОН

30 абитуриентов не допустили к ВНО из-за повышенной температуры, - МОН


фото: ukrinform
Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что к внешнему независимому оцениванию по математике не допустили 83 участников, 30 из них из-за повышенной температуры

Об этом Мандзий сообщила в эфире "Общественного радио".

"83 детей вообще не было допущено к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные просто опоздали или забыли документы", - заявила Мандзий.

Она отметила, почти все дети из Черновицкой, Закарпатской, Львовской и других областей, пострадавших от паводка, добрались до пунктов тестирования. Не удалось довезти на ВНО семерых детей из пострадавших областей.

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