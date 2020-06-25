ВНО-2020: с сегодняшнего дня в Украине стартует основная сессия

25 июня, 2020, 09:18

25 июня в Украине начинается основная сессия внешнего независимого оценивания

Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

По данным Министерства образования и науки, на основную сессию ВНО зарегистрировались 379493 участники, выбрали 1227154 тестирования.

Сегодня, 25 июня, абитуриенты будут сдавать тест по математике. Для его прохождения зарегистрировались 186 072 лица, для которых созданы 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования. Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50.

В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска, которая предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

Для входа в пункт тестирования участник / участница должна обязательно подать три документа: оригинал сертификата внешнего независимого оценивания, паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое нужно распечатать с информационной страницы.

Отмечается, в случае непредъявления Сертификата; документа, удостоверяющего личность; нотариально заверенного перевода на украинский язык документа (для лиц, которые предъявляют документ, оформленный на иностранном языке), или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Действие" абитуриента, или опоздание участника / участницу не допустят к пункта ВНО.

Участникам тестирования советуют иметь с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, абитуриент сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Отмечается, во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное. Кстати, не предусмотренные процедурой внешнего оценивания участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Напомним, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

Участники внешнего независимого оценивания, проживающих в Закарпатье, Ивано-Франковской, Львовской и в Черновицкой области, которые страдают от наводнения, могут принять участие в дополнительной сессии ВНО.

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