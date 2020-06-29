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Espreso.tvОбществоИран передал "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию

Иран передал "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию


фото: Укрінфoрм
Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранские государственные СМИ.

О передаче "черных ящиков" во Францию рассказал военный прокурор Тегерана Голамабас Торки.

Он отметил, что один из бортовых самописцев был "физически поврежден", поэтому данные с него можно достать только при помощи современной технологии.

Как пояснил прокурор, иранские эксперты не смогли приобрести необходимое оборудование из-за санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

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