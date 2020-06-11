Украина хочет получить "черные ящики" сбитого иранцами самолета до их передачи Франции, - СМИ

11 июня, 2020, 13:24

Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета МАУ прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на источники.

Собеседник издания в МИД Украины подтвердил, что во время заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН иранцы выразили готовность передать ящики в Париж.

"Во время заседаний Совета ICAO представители Ирана действительно говорили о своей готовности передать черные ящики для расшифровки во Францию. Мы надеемся, что это не пустые слова, а расшифровка и ящики будут переданы. Однако, на пути во Францию мы должны увидеть их в Украине ", - сказал собеседник издания.

11 июня агентство Reuters сообщила, что Тегеран направит повреждены "черные ящики" самолета МАУ во Францию .