Иран пообещал передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ в Париж, - СМИ

11 июня, 2020, 08:52

Иран сообщил Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, что направит во Францию самописцы со сбитого самолета МАУ

Об этом сообщила Радио Свобода со ссылкой на агентство Reuters.

По данным журналистов, представитель Ирана заявил, что они пришлют "черные ящики" в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации во Франции.

Пресс-секретарь министра транспорта Канады Марк Гарно не прокомментировала эту информацию

"Они продемонстрировали открытость для передачи "черных ящиков", но мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", - заявила Гарно.

Иранские чиновники пока не предоставляли комментариев.