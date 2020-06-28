 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина празднует День Конституции

Украина празднует День Конституции


фото: tomenko.ua
24 года назад, 28 июня 1996 года, Верховная Рада приняла Конституцию Украины

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Читайте также: Родной, независим и государственный! Язык и Конституция

Основной закон появился в итоге длительных юридических дискуссий и острых парламентских баталий, во время которых его авторам пришлось учитывать различные подходы и пожелания, но принципиальные вещи тогда удалось отстоять и несмотря на разнообразные попытки в той или иной степени "переписать" Конституцию они до сих пор остаются неизменными:

  • Украина - унитарное, а не федеративное государство;
  • единственным государственным языком является украинский;
  • размещение иностранных военных баз запрещено.

До сегодняшнего Дня Конституции в Одессе опера будет транслировать концерт на площади, а в Харькове приглашают на концерт онлайн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июня, 2020 воскресенье

27 июня, 2020 суббота

больше новостей

28 июня, 2020 воскресенье

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать