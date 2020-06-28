Украина празднует День Конституции

28 июня, 2020, 09:54

24 года назад, 28 июня 1996 года, Верховная Рада приняла Конституцию Украины

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

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Основной закон появился в итоге длительных юридических дискуссий и острых парламентских баталий, во время которых его авторам пришлось учитывать различные подходы и пожелания, но принципиальные вещи тогда удалось отстоять и несмотря на разнообразные попытки в той или иной степени "переписать" Конституцию они до сих пор остаются неизменными:

Украина - унитарное, а не федеративное государство;

единственным государственным языком является украинский;

размещение иностранных военных баз запрещено.

До сегодняшнего Дня Конституции в Одессе опера будет транслировать концерт на площади, а в Харькове приглашают на концерт онлайн.

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