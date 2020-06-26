Родной, независим и государственный! Язык и Конституция

28 июня, 2020, 09:17

Татьяна Зинченко

"Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины", - говорится в Конституции. О функционировании языка, закрепленном в Конституции, и толкование языковых статей Конституционным судом - в языковой разведке Еспресо-TV

Без языка нет нации, нет народа - пишут и говорят люди планеты Земля. Но мы есть, и мы - народ! Значит, у нас есть собственный язык, статус которого как как государственного закреплен в Конституции.

Ко Дню Конституции будет не лишним еще раз пересмотреть те статьи Конституции, которые гарантируют нашему языку права государственного, свободного и независимого. Выяснить, что из них работает, а что - не так, как прописано законодательно и как бы хотелось, а также вспомнить толкования языковых статей Конституционным судом.

Моя Конституция хранит мой язык: статьи Конституции о языке

Статья 10. Государственным языком в Украине является украинский язык.

Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.

Государство способствует изучению языков международного общения.

Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом.

А теперь - официальное толкование части первой статьи 10 Конституционного суда Украины от 14 декабря 1999 года (дело о применении украинского языка), в котором говорится:

Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.

Государство способствует изучению языков международного общения.

Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом.

"Статья 10 Конституции Украины означает, что статус украинского языка как государственного полностью отвечает государствообразующей роли украинской нации, которая исторически проживает на территории Украины, составляет абсолютное большинство ее населения и дала официальное название государству, и является одной из основ конституционного строя в Украине", - говорится в Решении Конституционного суда.

Как это - быть государственным?

Это также объясняет Конституционный суд.

Под государственным (официальным) языком понимается язык, которому государством предоставлен правовой статус обязательного средства общения в публичных сферах общественной жизни, - говорится в его объяснениях.

Суд считает, что статус украинского языка как государственного полностью отвечает государствообразующей роли украинской нации, что указано в преамбуле Конституции Украины, нации, которая исторически проживает на территории Украины, составляет абсолютное большинство ее населения и дала официальное название государству.

Положения части первой статьи 10 Конституции Украины означает, что украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации и т.п.), а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определяются законом (часть пятая статьи 10 Конституции Украины).

Итак, по Конституции, языком обучения в дошкольных, общих средних, профессионально-технических и высших государственных и коммунальных учебных заведениях Украины является украинский язык.

В Основном законе также прописано, что в государственных и коммунальных учебных заведениях наряду с государственным языком в соответствии с положениями Конституции Украины, в частности части пятой статьи 53, и законов Украины, в учебном процессе могут применяться и изучаться языки национальных меньшинств.

Таким образом, в развитие конституционных положений о статусе украинского языка как государственного и порядке применения языков упомянутыми законами Украины установлена одна из основ государственной языковой политики в сфере образования: учебная и воспитательная работа в общеобразовательных учебных заведениях осуществляется на украинском языке, наряду с которым могут применяться и изучаться языки национальных меньшинств, - резюмирует Суд.

Статья 11. Государство содействует консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Статья 12. Украина заботится об удовлетворении национально-культурных и языковых потребностей украинцев, проживающих за пределами государства.



Статья 24. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.



Статья 53. Гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные общества.



Те определенные противоречия в Основном законе, где, с одной стороны, языком обучения объявляется государственный язык, с другой - учиться можно на языках национальных меньшинств, до сих пор находят свои проявления в законодательных инициативах. Вроде предложения, которое недавно прозвучало в Раде, ввести обучение в вузах на разных языках.

Чей язык - того и государство

Любовь Сердунич (ВТ "Просвита" имени Т. Шевченко, НСКУ, НСЖУ, НСПУ) много работает в утверждении родного языка в государстве и долго и упорно убеждает именно в таком утверждении:

"У нас до недавнего времени не было закона о языке, а пользовались угодническо-половинистым "Законом о языках в Украинской ССР "образца 1989, который защищает только одно меньшинство, а не коренное большинство и не другие меньшинства. Украинофобы разных мастей пытаются оправдать свою политику по украинскому языку, ссылаясь на Хартию европейских языков, которая гарантирует свободное развитие языков нацменьшинств, но при этом умалчивают, что этот документ гарантирует поддержку прежде всего вымирающих языков, например, языка курдов, басков, да и то лишь при условии, если это не вредит языку государственному, - говорит Любовь Сердунич.

А что грозит т. н. русскому языку? Каждая страна, которая уважает себя, направляет усилия на защиту языка своего народа, потому что чей язык - того и государство. Например, французский язык защищают 11 статей конституции. Украинский язык - одна-единственная статья, да и та - под вопросом.

Зато Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", по которому Венецианская комиссия дала немало существенных замечаний о нарушениях в ряде его статей конституционных прав государственного языка. И творится это не только из-за имперских аппетитов, но и с молчаливого согласия наших граждан, которые среди проблем первоочередных языковые проблемы ставят аж на 18-е место.

Что же, для жизни, пожалуй, безразлично, на каком языке говоришь - бестолковым суржиком или языком соседа, если под "жизнью" понимать две потребности: есть и плодиться. Но достаточно ли этого, чтобы претендовать на имя человека? Вспомним: "разделяй и властвуй!" ...

Ведь вопрос языка - это не только общественная и лингвистическая проблема, но и глубоко интимная сфера, поскольку касается прежде всего духовности, ибо язык - это интеллектуальный и нравственный портрет как нации, так и человека. Не будем в стороне, когда происходят события, которые делают возможным уничтожение языка титульной нации и тем несут прямую угрозу существованию Украины!"- подытожила Любовь Сердунич.



Нашу Конституцию считают одной из лучших в Европе. Изменять ее в худшую сторону, в данном случае игнорировать закрепленный в ней факт украинского языка как государственного, как языка титульной нации мы просто не имеем права. Наша обязанность как сильной нации, народа - беречь язык и жить с собственным языком. Но сколько мы об этом будем говорить?