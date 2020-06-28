 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКо Дню Конституции в Одессе опера будет транслировать концерт на площади, а в Харькове приглашают на концерт онлайн

Ко Дню Конституции в Одессе опера будет транслировать концерт на площади, а в Харькове приглашают на концерт онлайн

Одесская опера
фото: dumskaya.net
Ко Дню Конституции Украины и по случаю завершения 210 театрального сезона в Одесской опере в воскресенье, 28 июня 2020 года, в 19.00 состоится уникальное событие - прямая трансляция концерта с участием оркестра и ведущих солистов театра

Об этом сообщается на сайте Одесского национального академического театра оперы и балета, передает Еспресо.TV .

В программе - популярная и изысканная музыка украинских и мировых композиторов. Мероприятие состоится на сцене театра и будет транслироваться на экран, расположенный на Театральной площади с английской стороны.

"Концерт пройдет с обязательным соблюдением всех требований санитарной безопасности", - отмечают организаторы.

"Мы никогда не могли даже подумать, что завершение юбилейного сезона театра состоится именно в таком формате. Но мы решили, что в эти трудные времена Одесская опера должна быть вместе со своими зрителями - одесситами и гостями нашего города, потому что искусство всегда поддерживало людей и давало надежду и веру в лучшее! ", - отмечается на сайте Одесской оперы.

Позаботились о праздничной программе и в Харькове.

28 июня там также будет большой концерт классической, народной и эстрадной музыки - начало в 18:00.

"Во время карантина мы не имеем возможностей провести торжественные праздничные мероприятия так, как это было раньше. Поэтому приглашаем вас к просмотру онлайн-концерта по случаю Дня Конституции Украины с участием ведущих эстрадных исполнителей Слобожанщины", - информирует ХОГА на своей официальной странице .

В онлайн-концерте, который будет доступен по этой ссылке примут участие:

- струнный квартет Харьковской областной филармонии (Евгений Музыкант, Анна Бугаевская, Елена Чуйко, Владимир Федоров)

- солист Харьковской областной филармонии Михаил Маркович;

- солистка Харьковской областной филармонии Ольга Юрина;

- органист, солист Харьковской областной филармонии Станислав Калинин;

- инструментальный ансамбль областной филармонии "3 2" (руководитель Игорь Снедков)

- вокальное трио "Созвездие" (художественный руководитель Елена Апарина)

- трио бандуристок Большого академического Слобожанский ансамбль песни и танца (Анна Яновская, Надежда Архипенко, Людмила Авдимирець)

- шоу-балет "Красотки";

- заслуженная артистка Украины Виктория Венникова.

Ведущие концерта - Людмила Терещенко и Дмитрий Петров.

 

  • Напомним, 28 июня в Украине происходит ежегодное празднование Дня Конституции.
  • Программа нынешних мероприятий разработана с учетом вызванного пандемией Covid-19 общегосударственного карантина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июня, 2020 воскресенье

27 июня, 2020 суббота

больше новостей

28 июня, 2020 воскресенье

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать