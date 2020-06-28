Ко Дню Конституции в Одессе опера будет транслировать концерт на площади, а в Харькове приглашают на концерт онлайн

28 июня, 2020, 07:44

Ко Дню Конституции Украины и по случаю завершения 210 театрального сезона в Одесской опере в воскресенье, 28 июня 2020 года, в 19.00 состоится уникальное событие - прямая трансляция концерта с участием оркестра и ведущих солистов театра

Об этом сообщается на сайте Одесского национального академического театра оперы и балета, передает Еспресо.TV .

В программе - популярная и изысканная музыка украинских и мировых композиторов. Мероприятие состоится на сцене театра и будет транслироваться на экран, расположенный на Театральной площади с английской стороны.

"Концерт пройдет с обязательным соблюдением всех требований санитарной безопасности", - отмечают организаторы.

"Мы никогда не могли даже подумать, что завершение юбилейного сезона театра состоится именно в таком формате. Но мы решили, что в эти трудные времена Одесская опера должна быть вместе со своими зрителями - одесситами и гостями нашего города, потому что искусство всегда поддерживало людей и давало надежду и веру в лучшее! ", - отмечается на сайте Одесской оперы.

Позаботились о праздничной программе и в Харькове.

28 июня там также будет большой концерт классической, народной и эстрадной музыки - начало в 18:00.

"Во время карантина мы не имеем возможностей провести торжественные праздничные мероприятия так, как это было раньше. Поэтому приглашаем вас к просмотру онлайн-концерта по случаю Дня Конституции Украины с участием ведущих эстрадных исполнителей Слобожанщины", - информирует ХОГА на своей официальной странице .

В онлайн-концерте, который будет доступен по этой ссылке примут участие:

- струнный квартет Харьковской областной филармонии (Евгений Музыкант, Анна Бугаевская, Елена Чуйко, Владимир Федоров)

- солист Харьковской областной филармонии Михаил Маркович;

- солистка Харьковской областной филармонии Ольга Юрина;

- органист, солист Харьковской областной филармонии Станислав Калинин;

- инструментальный ансамбль областной филармонии "3 2" (руководитель Игорь Снедков)

- вокальное трио "Созвездие" (художественный руководитель Елена Апарина)

- трио бандуристок Большого академического Слобожанский ансамбль песни и танца (Анна Яновская, Надежда Архипенко, Людмила Авдимирець)

- шоу-балет "Красотки";

- заслуженная артистка Украины Виктория Венникова.

Ведущие концерта - Людмила Терещенко и Дмитрий Петров.

Напомним, 28 июня в Украине происходит ежегодное празднование Дня Конституции.

Программа нынешних мероприятий разработана с учетом вызванного пандемией Covid-19 общегосударственного карантина.

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