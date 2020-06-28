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Espreso.tvОбществоПо случаю Дня Конституции в Харькове прошел автопробег

По случаю Дня Конституции в Харькове прошел автопробег

Национал-патриотические сообщества "Фрайкор", "Правый сектор", а также представители различных политпартий и ветеранских организаций провели в воскресенье, 28 июня 2020 года, автомобильный пробег Харьковом

Он был посвящен сегодняшнему празднованию Дня Конституции, рассказывает Еспресо.TV .

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Фотоотчет с этого события обнародован на канале ВПО "фрайкора" в Telegram .

  • В Одессе опера будет транслировать посвященный Дню Конституции концерт на площади , а в Харькове приглашают на концерт онлайн.

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