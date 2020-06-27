 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Индии уже 0,5 млн инфицированных коронавирусом

В Индии уже 0,5 млн инфицированных коронавирусом


фото: Time
По состоянию на субботу, 27 июня 2020 года, в Индии, по официальным данным, обнародованным правительством, зарегистрировано уже более 500 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в стране было подтверждено 18, 5 тыс новых случаев COVID-19, что является рекордом с начала вспышки эпидемии в стране, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Эксперты предупреждают, что в случае, если эпидемия в стране в ближайшие недели не пройдет своего пика, на конец июля количество инфицированных в Индии может преодолеть отметку в один миллион человек.

Самая сложная ситуация наблюдается в индийских густонаселенных мегаполисах Нью-Дели и Мумбай.

Власти Нью-Дели готовится к пессимистическому сценарию, согласно которому до конца июля в городе будет зафиксировано около полумиллиона инфицированных. Для размещения больных планируется использовать железнодорожные вагоны, гостиницы и банкетные залы.

Власти некоторых индийских штатов рассматривает вопрос введения более жестких ограничений.

"Ситуация усугубляется тем фактом, что, в отличие от сопоставим по численности населения Китая, где вспышка инфекции преимущественно был сконцентрирован вокруг Ухань и нескольких других городов, в Индия коронавирусная инфекция получила более равномерное распространение по всей стране", - отмечается в сообщении.

  • В начале апреля проверка на Covid-19 дала утвердительный результат в нескольких жителей Дхаравии - крупнейших по площади трущоб Азии, является частью города Мумбаи на западе Индии.
  • В конце мая обезьяны ворвались в помещение колледжа индийского города Мирут и похитили образцы крови с COVID-19.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать