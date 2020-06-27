В Индии уже 0,5 млн инфицированных коронавирусом

27 июня, 2020, 09:30

По состоянию на субботу, 27 июня 2020 года, в Индии, по официальным данным, обнародованным правительством, зарегистрировано уже более 500 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в стране было подтверждено 18, 5 тыс новых случаев COVID-19, что является рекордом с начала вспышки эпидемии в стране, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Эксперты предупреждают, что в случае, если эпидемия в стране в ближайшие недели не пройдет своего пика, на конец июля количество инфицированных в Индии может преодолеть отметку в один миллион человек.

Самая сложная ситуация наблюдается в индийских густонаселенных мегаполисах Нью-Дели и Мумбай.

Власти Нью-Дели готовится к пессимистическому сценарию, согласно которому до конца июля в городе будет зафиксировано около полумиллиона инфицированных. Для размещения больных планируется использовать железнодорожные вагоны, гостиницы и банкетные залы.

Власти некоторых индийских штатов рассматривает вопрос введения более жестких ограничений.

"Ситуация усугубляется тем фактом, что, в отличие от сопоставим по численности населения Китая, где вспышка инфекции преимущественно был сконцентрирован вокруг Ухань и нескольких других городов, в Индия коронавирусная инфекция получила более равномерное распространение по всей стране", - отмечается в сообщении.

В начале апреля проверка на Covid-19 дала утвердительный результат в нескольких жителей Дхаравии - крупнейших по площади трущоб Азии, является частью города Мумбаи на западе Индии.

В конце мая обезьяны ворвались в помещение колледжа индийского города Мирут и похитили образцы крови с COVID-19.

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