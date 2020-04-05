Коронавирус обнаружен у жителей крупнейших в Азии трущоб индийского Мумбаи
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал The Hindu .
В среду, 25 марта, стало известно о первом случае в Дхарави. Диагноз подтвердился у 56-летнего владельца швейной лавки. Этот человек умер в тот же день.
Местные власти и полиция проверяют с кем он общался. Уже известно, что за заграничных путешествий у умершего не было.
Вторым больным оказался 35-летний хирург из Вокхардтськои больницы, который тоже живет в этом районе.
Третьим - 52-летний медицинский работник. Его приняли в больницу SevenHills. 23 сотрудника мужчины помещены под домашний карантин.
В настоящее время полиция оцепила Дхарави.
Справка
Индийские власти сообщает о 2900 больных Covid-19, из них 68 умерли.
В то же время, эксперты не исключают значительно больших объемов заражения, поскольку в Индии насчитывается 1,3 млрд населения, а тестов проведено только 69 тыс.
- 25 марта в стране введен жесткий трехнедельный карантин .
- Перед этим было приостановлено транспортное сообщение между штатами, а иностранцев выселили из отелей .
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