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Espreso.tvМирКоронавирус обнаружен у жителей крупнейших в Азии трущоб индийского Мумбаи

Коронавирус обнаружен у жителей крупнейших в Азии трущоб индийского Мумбаи


фото: ArchDaily
Проверка на Covid-19 дала утвердительный результат в нескольких жителей Дхаравии - крупнейших по площади трущоб Азии, что является частью города Мумбаи на западе Индии

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал The Hindu .

В среду, 25 марта, стало известно о первом случае в Дхарави. Диагноз подтвердился у 56-летнего владельца швейной лавки. Этот человек умер в тот же день.

Местные власти и полиция проверяют с кем он общался. Уже известно, что за заграничных путешествий у умершего не было.

Вторым больным оказался 35-летний хирург из Вокхардтськои больницы, который тоже живет в этом районе.

Третьим - 52-летний медицинский работник. Его приняли в больницу SevenHills. 23 сотрудника мужчины помещены под домашний карантин.

В настоящее время полиция оцепила Дхарави.

Справка

Индийские власти сообщает о 2900 больных Covid-19, из них 68 умерли.

В то же время, эксперты не исключают значительно больших объемов заражения, поскольку в Индии насчитывается 1,3 млрд населения, а тестов проведено только 69 тыс.

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