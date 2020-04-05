Коронавирус обнаружен у жителей крупнейших в Азии трущоб индийского Мумбаи

5 апреля, 2020, 13:13

Проверка на Covid-19 дала утвердительный результат в нескольких жителей Дхаравии - крупнейших по площади трущоб Азии, что является частью города Мумбаи на западе Индии

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал The Hindu .

В среду, 25 марта, стало известно о первом случае в Дхарави. Диагноз подтвердился у 56-летнего владельца швейной лавки. Этот человек умер в тот же день.

Местные власти и полиция проверяют с кем он общался. Уже известно, что за заграничных путешествий у умершего не было.

Вторым больным оказался 35-летний хирург из Вокхардтськои больницы, который тоже живет в этом районе.

Третьим - 52-летний медицинский работник. Его приняли в больницу SevenHills. 23 сотрудника мужчины помещены под домашний карантин.

В настоящее время полиция оцепила Дхарави.

Справка

Индийские власти сообщает о 2900 больных Covid-19, из них 68 умерли.

В то же время, эксперты не исключают значительно больших объемов заражения, поскольку в Индии насчитывается 1,3 млрд населения, а тестов проведено только 69 тыс.

25 марта в стране введен жесткий трехнедельный карантин .

Перед этим было приостановлено транспортное сообщение между штатами, а иностранцев выселили из отелей .

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