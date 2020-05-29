В Индии стая обезьян похитила образцы крови с коронавирусом, - Reuters
Об этом сообщает Reuters .
Обезьяны атаковали лаборанта в городе Мирут, штат Уттар-Прадеш. Стая животных ворвалась в колледж напала на мужчину и забрала образцы крови.
"Обезьяны взяли и сбежали с образцами крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение ... мы должны были снова взять их образцы крови", - сказал доктор С.К. Гарг.
Власти города отметили, что неизвестно, пролили ли обезьяны пробы крови, но жители района вблизи кампуса начали бояться дальнейшего распространения вируса в жилые районы.
По словам Гарга, также неизвестно, могут ли обезьяны заразиться COVID-19, если они вступят в контакт с зараженной кровью.
Напомним, по состоянию на 29 мая, в Индии зарегистрировано 165 799 случаев коронавируса и 4706 смертей
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