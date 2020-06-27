СБУ расследует причины наводнения в Карпатах по статье "экоцид"

27 июня, 2020, 09:10

В связи с наводнением в украинских Карпатах и прилегающих территориях прокуратурой Ивано-Франковской области начато уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской. Об этом со ссылкой на пресс-центр СБ Украины передает Еспресо.TV.

"Оперативники спецслужбы зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе. Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной порубки лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнение мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины" , - отмечают в СБУ.

По официальным данным, в июне 2020 году на западе Украины выпала сверхурочная количество осадков вследствие чего есть погибшие и только на территории Прикарпатья из-за стихии подтоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено и повреждено более 700 километров дорог и почти двести мостов, уничтожено более 4000 метров берегоукрепления.

"Причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам, затопления и подтопления инфраструктуры, сооружений, угодий, домохозяйств, повреждения разрушение и уничтожение объектов вследствие выпадения сверхурочной количества осадков пока изучаются. По одной из версий следствия они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства, бездействием ответственных за природоохранные мероприятия должностных лиц различных органов власти ", - добавили в СБУ.

Напомним, по данным председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, наводнение в Ивано-Франковской задела 13 тыс. домов, но речь идет о разной степени разрушения.

На Тернопольщине подтопило 122 здания в 21 населенном пункте .

Также от "большой воды" очень страдает Львовщина и Буковина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb