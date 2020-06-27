На Тернопольщине подтопило 122 здания в 21 населенном пункте

27 июня, 2020, 08:08

В Тернопольской области из-за паводка на Днестре пострадал 21 населенный пункт

Об этом со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС передает Еспресо.TV .

"Из-за прохождения паводковой волны в Днестре, в 4-х районах области (Монастыриский, Бучацкий, Залещицкий и Борщевский), подтоплено 122 здания, областной детско-коммунального санаторий в Залещиках, почти 740 га сельскохозяйственных угодий в 21населеному пункте", - говорится в сообщении .

Также сообщается, что подтоплено 265 частных приусадебных участка, затоплены более 70 колодцев.

Напомним, по данным председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, наводнение в Ивано-Франковской задела 13 тыс. домов, но речь идет о разной степени разрушения.

Также от "большой воды" очень страдает Львовщина, Буковина и Закарпатье.

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