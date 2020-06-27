 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине подтопило 122 здания в 21 населенном пункте

На Тернопольщине подтопило 122 здания в 21 населенном пункте

В Тернопольской области из-за паводка на Днестре пострадал 21 населенный пункт

Об этом со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС передает Еспресо.TV .

"Из-за прохождения паводковой волны в Днестре, в 4-х районах области (Монастыриский, Бучацкий, Залещицкий и Борщевский), подтоплено 122 здания, областной детско-коммунального санаторий в Залещиках, почти 740 га сельскохозяйственных угодий в 21населеному пункте", - говорится в сообщении .

Также сообщается, что подтоплено 265 частных приусадебных участка, затоплены более 70 колодцев.

  • Напомним, по данным председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, наводнение в Ивано-Франковской задела 13 тыс. домов, но речь идет о разной степени разрушения.
  • Также от "большой воды" очень страдает Львовщина, Буковина и Закарпатье.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать