Острая фаза ликвидации последствий наводнения в западных областях продлится 10 суток, - Аваков

27 июня, 2020, 11:56

МВД перебросило в пострадавшие от наводнения районы западных областей все возможные силы - технику и личный состав Нацполиции, спасателей и Нацгвардию, а также авиацию МВД - 4 вертолета и 2 самолета

Об этом вечером в пятницу, 26 июня 2020 года, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время эфира на одном из телеканалов, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу министерства.

"К счастью, такого страшного наводнения, как три дня назад, уже нет. Вода сходит. Однако, это наводнение мы оцениваем более масштабной, чем в 2008 году. У нас осталась другая большая проблема - за эти 3 дня катаклизмов затопило около 5 тыс. колодцев питьевой воды. И сегодня я пересматривал, как работают наши вертолеты ГСЧС и Национальной гвардии, они в основном везут в отрезанные районы питьевую воду и продукты питания. у нас нет реально нормальной питьевой воды. Ее тяжело доставить, так как большинство дорог перекрыты или повреждены ", - пояснил министр.

По его словам, из-за наводнения погибли три человека, 2-3 человека пропали без вести.

"В 2008 году - было 38 человек. Почему так случилось? Почему мы должны не такие тяжелые последствия с точки зрения погибших людей? Вовремя прислали сигнал, что не нужно выбираться. Когда нужно, мы забирали их вертолетами. Вчера, например, 2-х рожениц вывезли и постоянно туда везут воду, забирают больных ... Плохой момент был с подтоплением больницы в Галиче, где пришлось эвакуировать больницу, в которой лечились больные коронавирус. больных пришлось эвакуировать по специальной процедуре в Ивано-Франковске больницу ", - рассказал Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что для ликвидации последствий наводнения задействовано около 1500 полицейских, нацгвардийцив и спасателей.

"Мы бросили туда всю технику, которую только можно. Работают 6 единиц авиационной техники - от санитарного вертолета к тем, которые возят груз и людей, транспортные самолеты. Там работает горнолыжная рота Национальной гвардии. Мы бросили туда все силы, которые можно, но все равно есть тяжелая ручная работа, когда люди просто разбирают завалы переплетенных деревьев, которые перегораживают мосты. Это гигантская проблема. 10 суток будет идти такая острая фаза, когда мы будем ликвидировать самые проблемные участки ", - отметил глава МВД.

Аваков напомнил, что для ликвидации последствий наводнения из резервного фонда госбюджета выделено около 672 млн грн.

Прокуратурой Ивано-Франковской области начато уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины.

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