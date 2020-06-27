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Espreso.tvОбществоНазваны области, которые готовы к ослаблению карантина

Названы области, которые готовы к ослаблению карантина

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям

Об этом со ссылкой на прессслужба Минздрава напоминает Еспресо.TV.

"Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - отмечают в МЗ.

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Соответственно, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на субботу, 27 июня 2020 года, к ослаблению карантина готовы следующие области:

  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Полтавская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черкасская.

Город Киев, как отмечают в ведомстве, к дальнейшему постепенному отказу от ограничительных мер еще не готов.

 

  • Напомним, в начале лета в Украине резко выросло количество зараженных.
  • Как заявляют в МЗ, каждый пятый больной COVID-19 требует госпитализации .

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