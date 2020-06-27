Названы области, которые готовы к ослаблению карантина
Об этом со ссылкой на прессслужба Минздрава напоминает Еспресо.TV.
"Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - отмечают в МЗ.
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Соответственно, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на субботу, 27 июня 2020 года, к ослаблению карантина готовы следующие области:
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черкасская.
Город Киев, как отмечают в ведомстве, к дальнейшему постепенному отказу от ограничительных мер еще не готов.
- Напомним, в начале лета в Украине резко выросло количество зараженных.
- Как заявляют в МЗ, каждый пятый больной COVID-19 требует госпитализации .
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