Названы области, которые готовы к ослаблению карантина

27 июня, 2020, 16:51

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям

Об этом со ссылкой на прессслужба Минздрава напоминает Еспресо.TV.

"Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - отмечают в МЗ.

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Соответственно, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на субботу, 27 июня 2020 года, к ослаблению карантина готовы следующие области:

Волынская,

Днепропетровская,

Житомирская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Николаевская,

Полтавская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черкасская.

Город Киев, как отмечают в ведомстве, к дальнейшему постепенному отказу от ограничительных мер еще не готов.

Напомним, в начале лета в Украине резко выросло количество зараженных.

Как заявляют в МЗ, каждый пятый больной COVID-19 требует госпитализации .

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