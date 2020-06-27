МЗ: 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации

27 июня, 2020, 07:38

Большинство новых инфицированных коронавирусом украинцев переносят болезнь легко

Об этом врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья МОЗ Украины Оксана Кошалко заявила вечером в пятницу, 26 июня 2020 года, в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

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"80% - это легкие формы заболеваемости. Госпитализации требует не более 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% требует интенсивной терапии", - сообщила Кошалко.

Справка

По состоянию на утро пятницы, 26 июня в Украине было выявлено более 1109 новых случаев заражения. Это очередной антирекорд. Днем ранее, 25 июня заболело 994 человека, а 24 июня - 940.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 41117 человек, из них 18 299 выздоровели, летальных случаев - 1086.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает, что в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт .

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