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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье "затопило" озеро Синевир

На Закарпатье "затопило" озеро Синевир

Синевирское озеро - туристическая жемчужина Закарпатья, в результате длительных и мощных ливней переполнилось водой

Уровень воды в водоеме пока - существенно выше нормы, передает Еспресо.TV со ссылкой на Закарпатье онлайн.

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В результате притопленными оказались и островок посреди озера, и деревянный помост с берега.

  • С ослаблением карантина возобновилось посещение озера Синевир и расположенного рядом с ним реабилитационного центра бурых медведей. В то же время, в НПП "Синевир" принято решение о запрете проезда к озеру транспортом в выходные дни.
  • Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, острая фаза ликвидации последствий наводнения в западных областях будет продолжаться 10 дней .

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