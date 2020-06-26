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Espreso.tvОбществоНе исключено, что придется вернуться к закрытию транспорта, - Шмыгаль

Не исключено, что придется вернуться к закрытию транспорта, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает, что в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт

Об этом премьер заявил в интервью BBC News Украина.

"Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - отметил он.

Шмыгаль также добавил, что решение о закрытии транспорта в Киеве зависит от местных властей.

"Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или вводить карантин на государственном уровне", - пояснил он.

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