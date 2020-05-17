Меркель в очередной раз спасает Путина и еще раз действует против Украины, - Борис Райтшустер

17 мая, 2020, 12:26

Последние тайные переговоры между РФ и ФРГ по урегулированию военного конфликта на Донбассе без участия официального Киева являются продолжением многолетней политики Ангелы Меркель по Украине

Об этом известный в Германии и Европе журналист, автор книг о путинский режим Борис Райтшустер рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 16 мая 2020 вышла в эфире Еспресо.TV .

"Если смотреть по делам, а не по словам, то она (Меркель - ред.) была главным решающим фактором чтобы Украину не пустили в НАТО, она была главным фактором чтобы Украине не дали вооружение, тогда когда напала Россия, она сейчас является главным фактором в "Северном потоке - 2". Она это пробивает ", - отметил он.

Вместе с тем, продолжил Райтшустер, Меркель прилагает усилия, чтобы спасти Владимира Путина.

"А сейчас смотрите, что происходит: в Кремле очень сложная ситуация, Путин падает. И кто прибежал с попыткой его спасти от этого падения? Опять наша немецкая мадам, которая - прошу помнить - в молодости была комсомольским секретарем и которая с такого очень коммунистического родительского дома ", - отметил журналист.

В общем политику Меркель, по определению Райтшустер, можно описать как "ГДРизация". Особенно четко это заметно в последних подходах нынешнего руководства Германии к оценке завершения Второй мировой войны.

"Отношение к 9 мая стало очень похожим на российское. Это все -" победа над фашизмом "и только" освобождения, освобождения, освобождения ". Но все же для миллионов людей это не было освобождением. Но об этом уже не говорят. Идет ГДРизация исторической памяти ", - пояснил эксперт.

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